«”Запорожец”, как вино, с годами становится только лучше». Житель Нижнего Тагила продаёт раритетный автомобиль в 3,5 раза дороже, чем покупал 5 лет назад

Едва ли не единственный в городе ЗАЗ-968м 1994 года выпуска выставил на продажу тагильчанин Дмитрий Шипов. Раритетный автомобиль мужчина на пару с братом приобрёл пять лет назад за 18000 рублей. Несколько раз «Запорожец» участвовал в различных автопробегах и выставках ретроавтомобилей.

«“Запорожец” — мечта детства моего брата, — рассказывал ранее Дмитрий. — Этот автомобиль мы купили у внука хозяина. Тому подарили его на работе, дед на нём год покатался и поставил в гараж, где и простояла машина 20 лет. За это время контакты окислились, колёса сдулись, но уехали мы оттуда своим ходом. У нас есть автомобили для повседневной езды, а на “Запорожце” ездим только летом, так как шипованных шин нет в продаже для этой модели».

«Это была удивительная находка за столь маленький ценник. Сейчас такие автомобили выросли в цене. А “Запорожец” — он же, как вино, с годами только лучше становится», — говорит автолюбитель.

Братья полностью перебрали все тормозные цилиндры, поменяли прокладки, заменили жидкости. Теперь для них «Запорожец» является автомобилем выходного дня и большую часть времени пылится в гараже.