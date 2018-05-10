День Победы через стекло «Запорожца»: в Нижнем Тагиле состоялся третий пробег ретро-автомобилей

Накануне в Нижнем Тагиле в третий раз прошёл пробег ретро-автомобилей, приуроченный ко Дню Победы. Взяв старт у Дворца ледового спорта им. Сотникова, колонна из 20 автомобилей в сопровождении мотоциклистов проехалась по улицам Вагонки, Центра и ГГМ. По словам организатора мероприятия Ирины Апуевой, три года назад она вместе с друзьями впервые приняла участие в подобном автопробеге, но тогда разделения на классы ещё не было.

«Начали движение в колонне все вместе, и ретро автомобили и современные, но потом так получилось, что по дороге мы отделились и поехали самостоятельно. На следующий год решили с ребятами из группы ”Ретро Тагила” уже сделать колонну только из ретро и классики», - говорит девушка.

Дмитрий Шипов на пару с братом является владельцем едва ли не единственного в Нижнем Тагиле «ЗАЗ-968М». Приобретена «мыльница» была три года назад за 18 тысяч рублей.