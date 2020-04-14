Записать детей в оздоровительные лагеря Нижнего Тагила можно будет онлайн с 15 апреля

Регистрация заявлений в загородные оздоровительные лагеря и санаторий «Сосновый бор» на летние смены начинается с 08:00 часов 15 апреля и завершится в 08:00 часов 23 апреля. Родители могут подать документы онлайн через портал «Госуслуги», сообщили в управлении образования города.

В ведомстве подчёркивают, что способ регистрации через Единый портал государственных и муниципальных услуг является наиболее оптимальным во время сложной эпидемиологической обстановки. Справочно-информационный интернет-ресурс позволяет прикрепить полный пакет документов без личного обращения в офисы МФЦ для сверки.

Подавать заявление в электронном виде можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или портал образовательных услуг Свердловской области. Полный перечень документов на получение путёвки и другая актуальная информация размещены на сайте управления образования в разделе «Отдых детей».

Если по какой-то причине родители не смогут предоставить онлайн комплект документов, им необходимо будет обратиться в МФЦ с 6 мая по 15 мая. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции многофункциональные центры города работают в особом режиме и принимают посетителей только по предварительной записи.

Также в управлении образования отмечают, что сроки заездов на смены могут измениться при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Свердловской области. За подробными консультациями по вопросам организации отдыха детей в период летних каникул тагильчане могут обращаться к специалистам управления образования по телефонам: 8 (3435) 36-36-87 или 8 (3435) 47-81-14.