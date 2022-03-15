«Занимайтесь спортом, всем хорошего дня!» Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал мотивирующее видео из спортзала

Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на личной странице во «ВКонтакте» опубликовал видео своего похода в спортзал, добавив подпись: «6:30, спортзал. Доброе утро!» На видео мэр занимается на тренажёрах, упражняется с боксёрской грушей и выполняет жим лёжа.

Редакция АН «Между строк» решила пофантазировать, как бы смотрелось это видео с двумя разными аудиодорожками. Одна — для любителей киноклассики, а вторая — для поклонников современной электронной музыки.

Возможно, так Владислав Пинаев выполняет «секретное» задание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева активнее общаться с тагильчанами в социальных сетях и публиковать больше личного контента. Напомним, это поручение прозвучало на закрытом совещании в санатории «Гранатовая бухта».

Накануне тагильский градоначальник выложил видео из своего рабочего кабинета.