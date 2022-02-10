В мэрии Нижнего Тагила прокомментировали «секретное» поручение губернатора свердловским мэрам снимать ролики в TikTok

Глав городов Свердловской области обязали активнее вести соцсети и снимать ролики в TikTok. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на инсайдерский источник. Поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева прозвучало на закрытом совещании в санатории «Гранатовая бухта». Главам рекомендовано общаться с горожанами не только лично, но и в социальных сетях. Кроме официальной информации мэров попросили публиковать материалы о событиях из личной жизни. В том числе обсуждалась съёмка роликов в TikTok.

Как заявили АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, пока никаких конкретных поручений мэру Владиславу Пинаеву от губернатора не поступало.

«Вопросы насчёт аккаунта мэра в TikTok и его мнения о личных публикациях можно будет задать Владиславу Юрьевичу лично, когда он выйдет из отпуска», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что ранее Владислав Пинаев уже снимался в ролике для популярной социальной сети. 14 мая во время озеленения экопарка «Муринские пруды» министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов и Владислав Пинаев станцевали вместе со школьниками и волонтёрами для TikTok.

Свою страницу в Instagram Владислав Пинаев ведёт самостоятельно и регулярно отвечает тагильчанам практически на каждый комментарий. На аккаунт мэра подписано 7 413 человек.