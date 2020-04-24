Зампредседателя «Единой России» назвал «расшатыванием ситуации» призывы пустить средства ФБН на финансовую помощь гражданам

Зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что призывы осуществить выплаты россиянам из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса, следует рассматривать как стремление «расшатать ситуацию» в стране.

«Оказывая необходимое давление и на власть, и на работодателей, чтобы защитить интересы трудящихся, мы должны одновременно давать отпор тем, кто пытается использовать нынешние трудности для расшатывания внутриполитической ситуации в России», — цитирует Исаева ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Депутат уточнил, что в первую очередь он имеет в виду тех политиков, которые «предлагают потратить 10 трлн рублей». По его словам это почти полностью объём ФНБ. Исаев считает, что такие действия приведут к тому, что кризис растянется «не на недели и не на месяцы, а на несколько лет», а если Россия за несколько месяцев в полном объёме израсходует свои резервы, стране придется обращаться за кредитом к Международному валютному фонду. В этом случае России «будут выдвинуты экономические, социальные и политические условия», чего нельзя допускать.

Как пишет Znak.com со ссылкой на данные Минфина РФ, объем ФНБ в марте 2020 года вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля превысил 12,85 трлн рублей. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из ФНБ.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, раздача денег из бюджета гражданам в период карантинных ограничений приведёт к взрыву инфляции и тем самым обесценит оказанную помощь.

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