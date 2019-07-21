Зампред правительства Сахалинской области отстранён от должности за пьяную драку

Исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства Кирилла Подберёзного. Чиновник устроил пьяную драку в местном баре Soho в Южно-Сахалинске.

Видеозапись драки с участием 38-летнего Подберёзного накануне появилась в сети.

По данным Znak.com, причиной конфликта стало вызывающее поведение нетрезвого чиновника — он вёл себя агрессивно и приставал к отдыхающим девушкам. Во время драки Подберёзный кричал обидчикам, что является заместителем председателя правительства и угрожал своими связями. На видео чиновник — высокий мужчина в белой рубашке.

Известно, что в ходе конфликта сахалинский зампред получил перелом носа и травму головы.

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — высказался по поводу конфликта глава Сахалинской области.

Кирилл Подберёзный был назначен на должность всего три месяца назад