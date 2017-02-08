Замначальника ЦИБ ФСБ Дмитрий Правиков стал фигурантом дела о взятке

Фигурантом уголовного дела стал Дмитрий Правиков, несколько лет возглавлявший направление центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, ответственное за экспертизы при расследовании преступлений в сфере IT. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ. Информацию также подтвердили два топ-менеджера на IT-рынке.

«Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой», – уточняет один из них.

В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности ФСБ не ответили на запросы «Коммерсанта». Дмитрий Правиков по телефону также отказался отвечать на вопросы.

Дмитрия Правикова один из собеседников «Коммерсанта» на IT-рынке назвал легендой «в сфере информационной безопасности».

«Он написал статьи и книги, по которым многие учились, но в последние годы был непубличным человеком», – говорит он.

Некоторые СМИ связали аресты сотрудников ФСБ с уголовным преследованием хакерской группировки «Шалтай-Болтай», несколько лет взламывавшей почтовые ящики и аккаунты чиновников и бизнесменов. Эксперты объясняют ситуацию в ЦИБ внутренними конфликтами и «зачисткой под новых людей».

Напомним, в конце 2016 года по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации были арестованы Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов, которых называют членами «Шалтая-Болтая». Адвокат Иван Павлов, защищающий одного из фигурантов дела о госизмене, утверждал, что между этими делами нет связи. Это подтверждал и адвокат господина Аникеева.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»