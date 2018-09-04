Замминистра связи выступил за изменение закона о персональных данных

Законодательство в области персональных данных требует изменения, заявил ТАСС заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«В ближайшее время нам вообще необходимо будет пересмотреть, что в себя включают и что под собой подразумевают персональные данные. Потому что современная регуляторика в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности», — сказал он.

Ранее, в конце августа, стало известно, что в аэропорту Шереметьево больше не будут по громкой связи объявлять фамилии пассажиров, которые опаздывают на посадку: это связано с требованиями федерального закона о персональных данных.

Дикторы службы информации при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без имени конкретного человека.