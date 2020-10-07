Заммэра Москвы обвинила жителей города в возможной нехватке коек для больных коронавирусом

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова связала рост количества заражений коронавирусной инфекцией и возможную нехватку коек для больных коронавирусом с несоблюдением мер безопасности москвичами, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы [коек для больных с коронавирусом]. Но давайте будем откровенны: коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придёт конец. Сегодня вы откажетесь надевать маску, завтра кто-то из ваших близких может просто не оказаться здесь», — заявила она.

Ранее сообщалось, что власти Москвы начали выводить из резерва койки и обсерваторы для больных коронавирусом.

За последние сутки в Москве заболели 3537 человек, за две недели число ежесуточного прироста заболевших увеличилось в 3,5 раза. За всё время с начала пандемии в столице выявлено 307 477 случаев коронавируса, от заболевания умерли 5370 человек.