Замгубернатора Ростовской области задержали по делу о нарушениях при строительстве стадиона к ЧМ-2018

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш задержан по делу о нарушениях при строительстве стадиона «Ростов Арена», со ссылкой на источники в силовых структурах пишут ТАСС и РИА Новости.

Источник РИА Новости уточняет, что на Сидаша завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

По словам собеседника ТАСС, Сидаш стал фигурантом уголовного дела, по которому ранее задержали министра строительства региона Николая Безуглова. Дома и на работе у замгубернатора прошли обыски. Издание 161.ru со ссылкой на источник также сообщает о задержании Сидаша и о том, что на него завели уголовное дело. Отмечается, что Сидаш стал третьим фигурантом дела о нарушениях при строительстве «Ростов Арены» — ранее по нему задержали главу компании-подрядчика Сергея Мищенко.

Поводом для дела стали поставки для строительства песка более низкого качества, чем было заявлено в документах. Разница его реальной и контрактной стоимости составила 223 миллиона рублей.

Сидаш — уроженец Казахстана. С 2010 по 2015 год был министром ЖКХ Ростовской области, затем в течение года занимал должность советника губернатора до своего назначения на должность заместителя главы региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.