Замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Вадим Кулик покинул свой пост

Замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Вадим Кулик освобождён от должности. В приказе, опубликованном на официальном сайте города, сообщается, что чиновник уволился с муниципальной службы 29 января этого года в связи с переходом на другую работу. Где именно Кулик теперь будет работать, журналисту АН «Между строк» спросить у него лично не удалось — он не отвечает на звонки. Источники в мэрии также сообщили агентству, что не знают ничего о новой работе экс-чиновника.

Вадима Кулика на посту замглавы Нижнего Тагила в ближайшее время сменит начальник управления горхозяйством Владимир Юрченко. С 25 декабря он исполнял обязанности замглавы города по горхозяйству и строительству. Точная дата назначения Юрченко пока не определена, в мэрии необходимо привести в порядок всю необходимую документацию.

Вадим Кулик стал замглавы по горхозяйству около года назад, после перехода Константина Захарова на должность директора по персоналу «Уралвагонзавода». Ранее он работал начальником Службы заказчика городского хозяйства, куда его взял с Нижнетагильского металлургического комбината экс-мэр Сергей Носов. После переезда Носова в Магаданскую область анонимные телеграм-каналы не раз прогнозировали грядущую отставку Кулика, к которому у мэра Владислава Пинаева якобы были претензии. В числе основных претендентов на пост замглавы называли именно Владимира Юрченко.

Владимир Юрченко был назначен начальником управления городским хозяйством в марте 2014 года, до этого он много лет возглавлял МУП «Тагилдорстрой».