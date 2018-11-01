Замглавы Минсвязи назвал блокировки в интернете «уходящей натурой»

Попытки блокировать информацию в интернете демонстрируют свою неэффективность из-за наличия технологий обхода ограничений, заявил РИА Новости замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Мы считаем, что блокировки всё больше и больше показывают свою неэффективность, и полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что всё больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент», — сказал Волин.

Чиновник отметил, что «дальше будет только больше». В качестве примера бесполезности блокировок он привёл Китай.

«В Китае работают и Telegram, и WhatsApp, которые здесь официально заблокированы», — добавил замминистра.

Напомним, в апреле Таганский суд Москвы принял решение о блокировке на территории России мессенджера Telegram за отказ предоставлять спецслужбам доступ к переписке пользователей.

В июне исследовательская компания Mediascope сообщила, что аудитория Telegram почти не изменилась, несмотря на ограничения. В мае у мобильного приложения мессенджера было в среднем 3 667 000 российских пользователей в день, а в апреле — 3 716 000 пользователей. Telegram обходит блокировки при помощи смены IP-адресов.