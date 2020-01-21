Замглавы Генштаба Вооружённых сил России обвинили в хищении 6,7 миллиарда рублей

Следствие предъявило обвинение заместителю начальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову в хищении 6,7 миллиарда рублей, со ссылкой на оглашённые в суде материалы уголовного дела пишет «Интерфакс».

По версии следствия, Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества при исполнении госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт военной техники. Уголовное дело, по которому Арсланов стал обвиняемым, возбудили в августе 2013 года. Также по делу проходит начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России полковник Павел Кутахов и бывшие топ-менеджеры «Воентелекома».

В октябре 2019 года «Коммерсантъ» писал, что Арсланов и другие фигуранты меняли этикетки на китайской технике и поставляли её в войска под видом российских разработок. Сумма хищений оценивалась в 2,2 миллиарда рублей. Арсланов и Кутахов не признали вину.