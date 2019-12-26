В Москве суд арестовал имущество замглавы Генштаба Вооружённых сил, обвиняемого в крупном мошенничестве

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«Среди арестованного имущества — земельные участки и объекты недвижимости Арсланова, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей. Арест имущества проведён в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), в котором обвиняют замглавы Генштаба», — сказал собеседник агентства.

Источник также подчеркнул, что в настоящий момент Арсланов обжаловал в суде вышестоящей инстанции арест своего имущества, «поэтому в силу решение об аресте не вступило». Также собеседник агентства добавил, что Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, однако сейчас ушёл в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.

Ранее сообщалось, что срок следствия по делу Арсланова продлён до 6 февраля 2020 года. Его считают причастным к уголовному делу «Воентелекома», которое было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. Сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.

По делу также проходит бывший руководитель первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин: он признал вину и заключил сделку со следствием, условием которой была дача показаний на других фигурантов. В частности, он дал показания на Арсланова, благодаря которым последнему предъявили обвинение. Оглоблин обвиняется в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи: её необходимо было перевести с аналоговой на цифровую. Подрядчиком и исполнителем этих работ стала компания «Воентелеком». По версии следствия, Оглоблин через структуры этой компании организовал поставку низкокачественных маршрутизаторов по завышенным ценам. По делу также проходит начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ внук маршала авиации СССР полковник Павел Кутахов. В настоящий момент он находится в СИЗО.