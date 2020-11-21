«Заметил не сразу». В Нижнем Тагиле автомобиль сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле иномарка сбила 16-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло вечером 20 ноября на улице Тагильской, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

31-летний водитель Chery Tiggo пояснил, что ехал с небольшой скоростью по улице Тагильской. Когда автомобиль подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу, неожиданно на проезжую часть вышел молодой человек, водитель заметил его не сразу и не успел вовремя затормозить. В результате аварии пешехода госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Водитель имеет стаж вождения 13 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. На момент ДТП был трезв.