Заместителя главного свердловского пристава отправили в колонию на 8 лет за взятки

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил в колонию бывшего заместителя начальника УФССП Елену Сидорову. Почти год женщина брала взятки, и в итоге получила 1,7 млн рублей.

По версии следствия, Сидорова в должности замначальника регионального управления ФССП получала взятки с июня 2018 года по февраль 2019-го от генерального директора одной из компаний, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Как пишет Е1.ru, деньги давала владелица ОАО «Ювелиры Урала» Светлана Язева, чтобы урегулировать финансовые проблемы фирмы.

«Сидорова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет», — рассказали в областном ведомстве.

Там также добавили, что отбывать наказание бывшая чиновница будет после достижения 14 лет её ребенком, которому сейчас девять. Кроме того, Сидорова лишена специального звания.