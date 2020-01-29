Замешанный в скандале с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой чиновник стал помощником премьер-министра Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-замглавы аппарата правительства Сергея Приходько своим помощником, пишет «Интерфакс».

Согласно распоряжению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Приходько назначен помощником на время исполнения Мишустиным обязанностей на должности премьер-министра. Ранее Приходько занимал должность заместителя главы аппарата правительства, куда он был назначен в мае 2018 года бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. До этого Приходько был главой аппарата правительства. Однако в обновлённом тогда кабинете министров эта должность, а также пост вице-премьера достались бывшему начальнику Контрольного управления президента Константину Чуйченко.

Понижение Приходько в должности произошло на фоне скандала после того, как 8 февраля 2018 года оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал на своём канале в YouTube расследование, где заявил, что вице-премьер отдыхал на яхте Elden, принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка (настоящее имя — Анастасия Вашукевич), он делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.