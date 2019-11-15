Замдиректора ФСИН заявил, что ему стыдно за преступления коллег

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко заявил, что больше не будет давать комментариев СМИ, поскольку ему стыдно из-за поведения коллег. Он предложил журналистам по всем вопросам обращаться письменно в пресс-службу ведомства, поскольку «бумага всё стерпит».

«Изменение формата — это по большому счёту к лучшему. Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключённого, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она всё стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней», — цитирует заявление Максименко информагентство «Говорит Москва».

При этом замдиректора ФСИН пообещал, что ведомство по-прежнему будет открытым для прессы.

Как пишет Znak.com, Максименко сослался на инцидент, произошедший в ИК № 17 Красноярска. На видео, снятом в учреждении, сотрудник ФСИН нецензурно выражается и угрожает осуждённому, пытаясь отправить его убирать территорию. Когда тот отказывается, надзиратель склоняет его над унитазом, запихивая голову внутрь.