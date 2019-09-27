Заксобранию Свердловской области предложили бесплатно отдавать землю ветеранам Сирии и Афганистана

В Заксобрание Свердловской области внесён законопроект, дающий ветеранам боевых действий на территории СССР, РФ и других государств право на первоочередное получение бесплатной земли от городов и региона, пишет Znak.com.

Инициативу предложил депутат Евгений Зяблицев. Как объяснил народный избранник, раньше ветераны имели такое право, но в августе 2018 года ветеранов убрали из общей очереди и первоочередное право на получение земли сохранили только нуждающиеся в жилых помещениях — например, семьи инвалидов и кадровых военных, прослуживших больше 10 лет и уволенных по состоянию здоровья или в связи с достижением пенсионного возраста. Депутат предлагает включить в льготный список и ветеранов, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

«Предлагаемое изменение окажет дополнительную социальную поддержу ветеранам боевых действий, которые заслужили своими фронтовыми и трудовыми подвигами поддержку государства. Они отдали свой интернациональный долг в Афганистане, Вьетнаме, Корее и других странах, воевали за целостность России», — считает депутат.

Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена. Ранее Евгений Зяблицев пытался выбить для ветеранов дополнительные льготы по транспортному налогу, но инициатива не получила поддержки в Заксобрании.

Согласно федеральному закону, сейчас статус ветерана боевых действий распространяется не только на солдат Великой отечественной войны, воинов-афганцев и участников советских войн с 1945 по 1951 год, но и на участников сирийской операции, направленных в Сирию с 30 сентября 2015 года. Ветеранами также признают воевавших в Венгрии в 1956 году, в Анголе с 1975 по 1992 год, в Чечне в 1994–1996 годах, в Южной Осетии в августе 2008 года. С начала следующего года статус ветеранов получат и участники отрядов самообороны Дагестана, принимавшие участие в боевых действиях с августа по сентябрь 1999 года.