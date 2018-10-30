Заксобрание Свердловской области запустило канал на YouТube

Законодательное собрание Свердловской области открыло канал на YouТube, со ссылкой на пресс-службу регионального парламента пишет Znak.com.

Канал был создан ещё в апреле 2017 года, однако, судя по видео, которые уже размещены в сервисе, использовать площадку начали на прошлой неделе: 6 дней назад появились записи нескольких заседаний и выпуски дайджестов, а 4 дня назад залили ролики в раздел «Интервью и комментарии». Пока что доступ к заранее загруженным видео возможен только по ссылке.

«На канале также можно будет видеть, как проходят заседания комитетов, дайджесты основных событий недели, которые инициированы депутатами или в которых депутаты принимали участие, видео телевизионных интервью, архивные материалы», — отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Сейчас на канале доступен прямой эфир 26-го заседания Заксобрания, в дальнейшем транслировать будут и другие пленарные сессии.