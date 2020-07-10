Заксобрание Свердловской области может отменить штрафы за нарушение указа губернатора о самоизоляции

В Законодательное собрание Свердловской области поступил проект закона, упраздняющий административную ответственность за неисполнение требований указа губернатора, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, пишет Znak.com.

Действующая редакция областного закона об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение указа, если только её не предусмотрели федеральным Кодексом об административных правонарушениях. Региональные штрафы были достаточно весомыми: граждан предлагалось штрафовать на 3-5 тысячи рублей, должностных лиц – на сумму от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, юридические лица — от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Законопроект об отмене штрафов за нарушение режимов самоизоляции разработали глава парламентского комитета по законодательству и общественной безопасности Владимир Никитин, а также депутаты Александр Коркин (ЛДПР) и Игорь Аксёнов (КПРФ). С чем связано внесение этого законопроекта, с учётом того, что указ губернатора пока продолжает действовать, а пандемия в регионе не закончилась, не известно. Получить комментарий председателя комитета Владимира Никитина оперативно не удалось — на телефонный звонок он не ответил.

«Прокомментирую только в понедельник, после заседания комитета. Это совместная инициатива с коллегами, у меня у самого есть некоторые вопросы к законопроекту», — признался соавтор законопроекта, депутат Александр Коркин.

Предполагается, что Заксобрание рассмотрит его на очередном заседании, 21 июля, сразу в трех чтениях.

Несмотря на то, что ответственность по региональному закону и будет упразднена, федеральный КоАП по-прежнему сохранит в себе нормы, из-за которых за несоблюдение губернаторского указа вас могут оштрафовать – в частности, ответственность предусматривает статья 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Согласно её тексту, если на территории введён режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, граждан могут оштрафовать за несоблюдение установленных правил на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, предпринимателей без юрлица — от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлица — на сумму от 100 рублей до 300 тысяч рублей.

На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 15343 случая коронавирусной инфекции. Выписаны 9522 пациента, от болезни умерли 154 человека.

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