Заксобрание Свердловской области изменит закон об образовании ради «патриотизма»

Депутаты Заксобрания Свердловской области официально пропишут в региональном законе «Об образовании» воспитание патриотизма в детях, пишет Znak.com.

Проект закона в парламент внесла группа депутатов во главе со спикером Людмилой Бабушкиной. В предыдущей версии закона говорилось, что воспитание — это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». В новой редакции депутаты предлагают добавить к понятию «воспитание» «формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Как сказала спикер Людмила Бабушкина, решение изменить закон связано в принятыми поправками к Конституции.