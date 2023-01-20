«Закричала его мама, и я заметил, что он без сознания и начал тонуть». Мужчина, спасший тагильчанина в крещенской купели, рассказал о произошедшем

Дмитрий Скворцов, спасший ночью 18 января мужчину, тонущего в крещенской купели на Тагильском пруду, рассказал АН «Между строк» о произошедшем. Он увидел, что молодому человеку резко стало плохо и он ушёл под воду с головой, но Дмитрий быстро среагировал и подхватил его. Вытаскивать пострадавшего из ледяной воды ему помог брат, позднее подошли спасатели.

«Готовился окунуться, а тут человеку стало плохо. Я сразу и не понял, что случилось. Может быть, он на спине решил поплавать. Но в этот момент закричала его мама, и я заметил, что он без сознания и начал тонуть. Я без раздумий прыгнул в купель. Когда я схватил его, он уже начал уходить под воду, но, к счастью, не успел захлебнуться. Мой брат, который тоже собирался окунуться в купель вместе со мной, подхватил его и потянул к лесенке. В этот момент подбежали спасатели и охранник», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий.

На суше пострадавший пришёл в сознание и поблагодарил братьев за спасение. По словам спасателей, дежуривших у купели, мужчина, которому стало плохо во время купания, был пьян. Сам он в беседе с TagilCity.ru заявил, что не употреблял алкогольных напитков. Как говорит Дмитрий, молодой человек потерял сознание не сразу: он, как полагается, зашёл в купель, три раза окунулся и перекрестился.