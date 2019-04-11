Законопроект об изоляции Рунета прошёл второе чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России, сообщается на сайте парламента.

Предполагается, что закон об «изоляции Рунета» вступит в силу с 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имён — с 1 января 2021 года. Затраты на исполнение закона правительство предварительно оценивает примерно в 30 миллиардов рублей.

Напомним, 12 февраля Госдума приняла законопроект о «суверенном интернете» в первом чтении. Он позволяет создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.