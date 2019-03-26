Законопроект о «суверенном интернете» подорожал до 30 млрд рублей

На реализацию законопроекта о «суверенном интернете» потратят около 30 миллиардов рублей, пишет РБК. Средства включены в дополнительное финансирование проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

В начале февраля один из авторов законопроекта сенатор Андрей Клишас говорил, что на исполнение законопроекта потребуется 20 миллиардов рублей.

В последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» говорится, что 20,8 миллиарда рублей предусмотрено на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета. Ещё 4,5 миллиарда будет потрачено на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика и на управление программным обеспечением. Кроме того, около 5,5 миллиарда рублей планируется потратить на разработку программно-аппаратных средств для сбора и хранения информации, мониторинг и управление сетями общего пользования и так далее.

Знакомые с ходом реализации нацпрограммы источники подтвердили, что включение этих средств в проект утвердило правительство. Источник в крупном операторе связи отметил, что сейчас ещё нет требований к оборудованию для реализации законопроекта, поэтому нельзя подсчитать, сколько средств понадобится на его установку и обслуживание.

Сенатор Людмила Бокова ранее отмечала, что в Совфеде предлагают компенсировать из бюджета затраты операторов связи на исполнение законопроекта. По её словам, сейчас в документе это не предусмотрено. Она подчеркнула, что компенсация из бюджета — единственный вариант, при котором операторам не придётся нести дополнительные затраты, «как это было с законом Ирины Яровой».

Напомним, 12 февраля Госдума приняла законопроект о «суверенном интернете» в первом чтении. Он позволяет создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.