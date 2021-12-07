Законодательное собрание Свердловской области поддержало законопроект о QR-кодах 

Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели федеральный законопроект «О внесении изменений в федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”». Нововведения запретят посещать массовые мероприятия без QR-кодов. Также пропуск по кодам (или по справке о перенесённом ковиде, или по медотводам) предполагает, что без них нельзя будет пройти в рестораны, культурные и спортивные учреждения, а также в магазины.

В обсуждении законопроекта приняли участие не только депутаты, но и представители различных общественных организаций, выступающих против введения QR-кодов.

Депутат Заксобрания Свердловской области от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин заявил, что QR-коды не нарушают Конституцию.

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», — отметил парламентарий.

Его коллега председатель первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев резко высказался в адрес депутата-коммуниста Габбаса Даутова.

«Я сижу, и плакать хочется. Мы забыли, как нас вылавливали в детстве и делали прививки. Никто ничего не говорил. Габбас, ты чё обижаешь? Концлагерь, фашисты... А я бумагу зачитаю, 60-е года. Ваша партия была? Что они сделали, когда коммунист привёз из Индии заразу. 10 миллионов людей привили за месяц. Москву закрыли перед Новым годом — ни улётов, ни прилётов. Правящая партия была, я тоже коммунист был. А что единороссы делают? Вылавливают? Нет. Уговаривают второй год», — сказал Радаев.

Противники «кодирования» настаивали на том, что введение ограничений усугубит ситуацию.

«Давайте называть вещи своими именами. Использовать такую практику в стране, победившей фашизм, недопустимо. Это встраивание страны в систему новых мировых отношений, что угрожает независимости. Государство создаёт революционную ситуацию, реальную угрозу национальной безопасности! Не усугубляйте ситуацию, начните подлинный диалог с глубинным народом России. Мы требуем от депутатов направить в Госдуму обращение о снятии с рассмотрения антинародного законопроекта», — говорят представители общественности.

В итоге за поддержку законопроекта проголосовало 38 депутатов, против — 8.

Напомним, в минувшую субботу в Нижнем Тагиле прошёл согласованный протестный митинг, на котором было собрано более 350 голосов против QR-кодов.