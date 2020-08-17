Закончились поиски грибника из Нижнего Тагила, который пропал 15 августа

Поиски 48-летнего Вадима Зяблицева завершены. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина сам вышел из леса. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, тагильчанин пропал 15 августа. Вместе с семьёй он приехал в родовое имение в деревню Сизикова, а после решил пойти в лес за грибами. Мужчина не взял с собой телефон и не сообщил, во сколько планирует вернуться. Двое суток его искали родственники, сотрудники полиции, волонтёры поисковых отрядов «Скорпион» и «Лиза Алерт».