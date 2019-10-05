Заключённый одной из колоний Нижнего Тагила торговал несуществующими машинами

В Хабаровске за мошенничество осуждён 38-летний местный житель. По данным следствия, мужчина, отбывая срок за кражу и мошенничество в колонии Нижнего Тагила, продал девять несуществующих машин семи покупателям.

Как пишет ИА «Хабаровский край сегодня», раньше осуждённый занимался перевозкой авто из Японии и последующей продажей их на приморских авторынках. Потом он начал брать деньги за доставку автомобилей, но свои машины покупатели так и не получали. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, в итоге хабаровчанин получил 4,5 года строгого режима за кражу и мошенничество.

В колонии Нижнего Тагила приморец познакомился с человеком, друг которого планировал покупку машины. Узнав номер телефона, он позвонил своей новой жертве и предложил приобрести две иномарки Nissan Patrol и Mersedes C500 за 600 и 750 тысяч рублей. При этом он попросил внести аванс в размере 15% от стоимости авто на «транспортные расходы». Покупатель согласился, а позже посоветовал услуги автопосредника своим знакомым.

По информации издания, от действий мошенника в итоге пострадали 7 человек из Норильска, Красноярска, Чебоксар и Новочеркасска. Общая сумма, которую они перевели на банковские карты сестры и жены приморца, составила порядка 4 млн 100 тысяч рублей.

После освобождения из колонии Нижнего Тагила на хабаровчанина завели новое уголовное дело.