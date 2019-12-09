Заключённых из колоний Нижнего Тагила могут задействовать в мусорной реформе

Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний на территории Свердловской области располагают производственными мощностями и необходимым опытом для встраивания в территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), заявил Znak.com руководитель пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко.

По его словам, ряд учреждений готовы предложить властям и предпринимателем свои возможности для переработки полезных фракций бытового мусора.

«У нас есть опыт в колонии № 5, где прессуют макулатуру по договору с коммерческой структурой. Есть проекты переработки пластика в колонии № 56 в Первоуральске. Это различные пластиковые отходы, которые могут быть переработаны в сырьё для швейной промышленности. Есть опыт переработки резиновых покрышек в одной из тагильских колоний. Поэтому, если будут какие-то у предпринимателей и властей предложения, мы готовы», — сказал Левченко.

По словам представителя ГУФСИН, ведомство располагает договорами более чем с 100 предпринимателями, для которых в местах лишения свободы в 2018 году было изготовлено продукции и оказано услуг более чем на 300 млн рублей. Свердловская область — регион с самым большим контингентом заключённых по стране, но из порядка 24 тысяч заключённых в настоящее время трудоустроено только около 6 тысяч человек.

Напомним, «мусорная реформа» в России стартовала в 2019 году, она предполагает формирование территориальных схем обращения с ТКО, в рамках которых в регионах должны быть локализованы сбор, сортировка, переработка и утилизация бытового мусора.