Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила примут участие в съёмках фильма

В ИК-12 Нижнего Тагила начались съёмки художественного фильма «Прощение». В картине будут задействованы более 30 осуждённых. Двое из них — Юрий Сигарев и Игорь Червоткин — снимутся в главных ролях.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, съёмки пройдут в рамках проведения Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых «Не числом, а смирением».

Идея сценария принадлежит Юрию Сигареву, брату известного режиссёра Василия Сигарева. Автор надеется донести до зрителя одну из основ православной веры на жизненном примере главного героя. В фильме есть сцены как внутри исправительного учреждения, так и за его пределами. Премьера картины запланирована на первую половину 2020 года.

В состав съёмочной группы также вошли представители екатеринбургского театра «Шарманка» и трое профессиональных актёров. Церковные реквизиты для съёмок фильма были предоставлены Екатеринбургской епархией с благословения иерея Александра Березова.