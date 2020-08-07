ЗАГС Свердловской области засекретил статистику смертности в июле

Отделы ЗАГС по Свердловской области не будут публиковать данные о количестве смертей в регионе за июль — по неизвестным причинам введён ежеквартальный отчёт, со ссылкой на ответ на собственный запрос о количестве умерших в июле пишет E1.ru.

«Сведения об актах гражданского состояния, составленных отделами ЗАГС на территории Свердловской области, а также о принятых заявлениях на регистрацию актов формируются и размещаются ежеквартально», — говорится в сообщении ведомства.

При этом на официальном сайте ЗАГСа раньше данные публиковались каждый месяц, исключением стал только июль. Накануне страница с официальными данными о смертности была удалена и выдавала ошибку, но позже её вернули, сославшись на технические работы на сайте.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали обратиться в Свердловскстат, который формирует официальные статистические данные. Неофициально же в ведомстве отмечают, что журналисты делали неправильные выводы, видя резкий рост смертности: якобы некоторые из тех, кто попал в статистику ЗАГСа, скончались в соседних регионах, но документы на них получали в Свердловской области.

Напомним, накануне мы сообщали, что в июле в Нижнем Тагиле зафиксирован резкий рост количества смертей. Согласно данным отдела ЗАГС Дзержинского района, за июль 2020 года на Вагонке умерли 218 человек, это на 92 человека больше, чем за тот же период прошлого года, и на 89 больше, чем в минувшем июне. В Ленинском отделе ЗАГС также отмечен рост смертности. Так, за июль 2020 года зарегистрировано 152 случая смерти, а в июле прошлого года — 114.

В Тагилстроевском отделе ЗАГС предоставить статистику смертности отказались, сославшись на Свердловскстат. В управлении Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области также не стали предоставлять информацию по муниципалитету.