Загадочный Тесла и хмурый Достоевский: Молодёжный театр подготовил для школьников Нижнего Тагила нескучные уроки-спектакли

23 марта в 16:00 в Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила состоятся показы первых мини-спектаклей проекта «Театр на удалёнке». Зрителям представят постановки «Достоевский» (12+) и «Никола Тесла» (12+) в формате театрального урока. На новый смелый проект Молодёжный театр выиграл грант благотворительного фонда Владимира Потанина.

Первый урок посвящён судьбе и творчеству русского писателя Фёдора Достоевского. Юные зрители узнают о том, что у них общего с серьёзным и мрачным писателем. Второй урок посвящён изобретателю Николе Тесле, который оставил после себя массу загадок. Вход на театральные уроки свободный, но требуется предварительная регистрация.

За литературную основу двух первых уроков отвечает молодой драматург Маша Конторович. Режиссёром выступил Бари Салимов. В планах у театра — подготовка театральных уроков по истории, обществознанию, ОБЖ.

«Мы считаем, что очень важно привить ребятам интерес к познанию. Мы — театр, и у нас в запасе есть много разных способов увлекать, привлекать и удерживать внимание. 2020 год стал для всех нас непростым испытанием. Каждый день мы оказываемся в новых, непривычных для нас обстоятельствах: обучение на дистанте, работа на удалёнке, даже встречи с друзьями и близкими мы теперь планируем онлайн. Безусловно, для театра это история профессионального вызова, и мы его принимаем! В формате школьного урока наши артисты представят театральную версию того материала, который в данный момент изучают ребята. Это потребует от нас подготовки, фантазии, усилий, но мы уверены, что игра стоит свеч», — говорят создатели проекта.

Проект «Театр на удалёнке» доступным детям языком расскажет об интересных исторических личностях и различных явлениях. Он будет реализовываться в разных форматах: показы в театре или выездные театрализованные уроки в школах. В театре надеются на обратную связь от учителей и учеников, поэтому просят делиться мнениями на страничке проекта во «ВКонтакте».