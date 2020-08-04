Молодёжный театр Нижнего Тагила получил грант на создание спектаклей-уроков для школьников

Новый Молодёжный театр в Нижнем Тагиле получил 1 миллион рублей от благотворительного фонда Владимира Потанина. Благодаря победе в грантовом конкурсе артисты смогут создать образовательные мини-спектакли по литературе, истории и естественным наукам.

Конкурс «Общее дело» фонд Потанина объявил во время введённого в стране из-за коронавируса режима самоизоляции. Как говорится на сайте фонда, его цель — помочь учреждениям культуры преодолеть кризис, с которым они столкнулись из-за пандемии. Конкурс проводится ежемесячно с марта по сентябрь. В прошлом месяце поступила 191 заявка из 55 регионов, победили 25 проектов, в том числе проект тагильского Молодёжного театра.

«Это будут школьные уроки, интегрированные в театр. Сценарии будет писать драматург. Работу над проектом мы уже начали — с литературы. Выбор не случаен — в репертуаре театра есть много произведений, которые включены в школьную программу. Это “Василий Тёркин”, “Маленький принц”, спектакли по Гоголю, Бунину, Хармсу. Дальше планируем создавать спектакли по истории и точным наукам», — рассказала «Афише МС» директор Нового Молодёжного театра Наталия Мозжакова.

Мини-спектакли по разным школьным предметам тагильские ребята смогут посмотреть, как в театре, так и онлайн. Образовательный проект продлится до 1 апреля 2021 года.

Добавим, что с завтрашнего дня артисты театра на Вагонке выйдут из отпусков и приступят к репетициям и формированию творческих планов на новый сезон.

На 15 и 16 августа запланированы показы бэби-спектакля «Истории Ладошкиных» на открытом воздухе. Сцена будет развёрнута на площадке перед театром, посмотреть спектакль сможет одновременно не больше 10 зрителей.