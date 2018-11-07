Задержанного в Монако миллиардера Дмитрия Рыболовлева отпустят 8 ноября

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев задержан полицией Монако исключительно для дачи показаний, и говорить, что он заключён под стражу, не совсем корректно, со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами дела, пишет «Интерфакс».

«Законом предусмотрена такая процедура, она называется garde a vue, которая предусматривает задержание для дачи показаний на 24 часа с возможным последующим продлением ещё на 24 часа. Решение об этом принимает судебный следователь», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что в течение этого времени задержанный находится в отделе полиции.

«Если ничего не изменится, то Рыболовлев будет отпущен по истечении 48 часов», — прогнозирует собеседник агентства.

Напомним, Дмитрия Рыболовлева взяли под стражу в Монако накануне днём. Позднее источник «Интерфакса» уточнил, что полиция допрашивает Рыболовлева в связи с разбирательством предпринимателя с его арт-дилером Ивом Бувье.

Рыболовлев сотрудничал с Бувье более 10 лет, за это время арт-дилер приобрёл для него 38 произведений искусства на сумму более $2 млрд. По словам бизнесмена, он считал, что Бувье проводил переговоры с продавцами от его имени, и платил ему комиссию за услуги, но на самом деле детальное описание напряжённых переговоров являлось чистой выдумкой. Вместо этого Бувье, как утверждает Рыболовлев, договаривался о значительных дисконтах, а разницу клал себе в карман. Посредством данной схемы Бувье обманул истца на сумму более $1 млрд.

Стороны обвиняют друг друга в нарушении закона; в ходе расследования правоохранительные органы обнаружили в телефоне адвоката россиянина переписку с представителями полиции и судебных органов. Позже во французской прессе появились публикации этой переписки, которые, по утверждению, в частности, газет Le Monde и Liberation, указывали, что Рыболовлев воспользовался своими связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие, которое ведётся по его иску к Бувье.