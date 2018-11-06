В Монако задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев помещён под стражу утром 6 ноября по запросу прокуратуры Монако, со ссылкой на источники пишет Le Monde.

Миллиардера задержали за несколько часов до домашнего матча принадлежащего ему футбольного клуба «Монако» в Лиге чемпионов против «Брюгге».

По информации газеты, бизнесмена подозревают в коррупции и торговле влиянием. В его доме в Монте-Карло произведены обыски.

Рыболовлев — один из самых богатых людей России. В национальном рейтинге Forbes по состоянию на 2018 год он занимает 18-е место, его состояние оценивается в 6,8 миллиарда долларов.