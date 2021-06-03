Зачем над Нижним Тагилом сегодня кружил «кукурузник»?

Сегодня жители центральной части Нижнего Тагила заметили в небе кружащий над городом АН-2. «Кукурузник» несколько раз пролетал в районе Красного Камня, а затем удалился в неизвестном направлении. Некоторые тагильчане сделали предположение, что таким образом МЧС следит за лесными пожарами, другие решили, что самолёт совершает прогулочный полёт.

Как рассказала АН «Между строк» представитель аэродрома Быньги Нина Безрукова, их самолёт АН-2 арендовала екатеринбургская компания «Аргис-Е» для проведения аэрофотосъёмки территории.