В 2023 году заболеваемость корью в Свердловской области выросла в 222 раза. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин на заседании координационного совета по укреплению общественного здоровья на территории города.

«В 2023 году заболеваемость корью выросла в Свердловской области в 222 раза. До этого в регионе 20 лет не регистрировались случаи кори. Сегодня мы опять вспомнили про “детские инфекции”, которыми все мы переболели в нежном возрасте», — сказал Юрий Бармин.

Основную причину сложившейся ситуации он видит в отказе людей вакцинироваться.

«При наличии вакцин от множества опасных заболеваний: кори, ветрянки, краснухи, пневмонии, коклюша, гепатита, клещевого энцефалита и других — тагильчане не спешат прививаться», — отметил Бармин.