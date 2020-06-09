За звание почётного гражданина Нижнего Тагила в этом году поборются два кандидата

Сегодня на оргкомитете по подготовке и проведению Дня города стали известны имена двух кандидатов на присвоение звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил». По результатам тайного голования членов оргкомитета были выбраны гендиректор АО «Химический завод «Планта» Николай Князев и исполнительный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин.

Всего в этом году на звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» было номинировано 8 человек. Среди них был врач, участник Великой Отечественной войны, скульптор, руководители предприятий и одного творческого коллектива города. Также работники Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения на присвоение почётного звания выдвинули посмертно главного конструктора Владимира Поткина. Он принимал участие в модификации танка Т-72, стал создателем боевой машины Т-90. На счету тагильчанина много технических разработок, благодаря которым УКБТМ и сейчас занимает передовые позиции в отрасли, сообщает пресс-служба мэрии.

По результатам тайного голосования за Владимира Рощупкина отдано 24 голоса, за Николая Князева — 17. Руководители двух крупных предприятий внесли большой вклад в развитие города, укрепляя славу Нижнего Тагила как одного из крупнейших центров оборонной промышленности России. На УВЗ и «Планте» непрерывно совершенствуется научно-исследовательская база, разрабатываются и внедряются в производство передовые технологии, реализуются крупные социальные проекты.

Теперь документы на рассмотрение и утверждение кандидатур будут направлены в Нижнетагильскую городскую думу. Окончательное решение примут депутаты на очередном заседании, которое состоится до конца месяца.

Владислав Пинаев в благодарность за многолетний труд предложил присвоить имя Владимира Поткина одной из улиц Нижнего Тагила.

«Очень важно для истории города увековечить память заслуженного земляка, который отдал многие годы предприятию и упрочнению обороноспособности страны. Если руководство УВЗ подготовит соответствующее обращение, город с радостью поддержит это решение», — отметил мэр.

Звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил» присваивается выдающимся тагильчанам с 1971 года. В настоящее время этого звания удостоено 105 человек. Среди них основатель города заводчик Акинфий Демидов, экс-мэры Николай Диденко и Сергей Носов, сенатор Эдуард Россель, основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин, волейбольный тренер Николай Карполь и депутат Законодательного собрания Вячеслав Погудин.