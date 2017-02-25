За взятку в 70 тысяч рублей высокопоставленный сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила получил шесть лет колонии и миллионный штраф

Шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима получил бывший главный специалист-эксперт Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Кондратьев за взятку в 70 тысяч рублей. Такое решение вынес накануне Кировградский городской суд. Кроме того, Кондратьев обязан выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.

Напомним, в марте 2016 года при проверке зубной клиники ООО «Дентакс» в Верхнем Тагиле чиновник за взятку в размере 20 тысяч рублей закрыл глаза на санитарно-эпидемиологические нарушения. Аналогичным образом Кондратьев действовал во время проверки «Аптеки № 188» Верхнего Тагила в июне того же года. Именно тогда он и был задержан оперативниками ФСБ в момент получения взятки в размере 50 тысяч рублей.

На тот момент подозреваемому было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)».

Отметим, что с момента задержания до вынесения приговора бывший специалист-эксперт находился под стражей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Агентство новостей «Между строк»