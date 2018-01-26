За взятку в 100 рублей сотруднику ДПС автолюбитель из Нижнего Тагила попал на скамью подсудимых

По информации управления ГИБДД по Свердловской области, более 50 автолюбителей задержаны за дачу взяток сотрудникам Госавтоинспекции в прошлом году. Больше всего таких фактов было зарегистрировано в Екатеринбурге — 19. Жители Ирбита четыре раза пытались избежать административной ответственности за нарушение ПДД, предлагая сотрудникам ГИБДД денежные вознаграждения. Два случая попытки дачи взятки инспектору ДПС были предприняты в Нижнем Тагиле.

«17 января 2017 года в 11 часов на улице Челюскинцев был задержан гражданин за дачу взятки в размере 100 рублей. Так мужчина хотел избежать ответственности за управление транспортным средством, будучи не пристёгнутым ремнём безопасности. По данному факту судом вынесено решение: мужчина приговорён к исправительным работам сроком 3 месяца», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УГИБДД.

В ведомстве отмечают, что размер предлагаемой взятки достигал 20 тысяч рублей.