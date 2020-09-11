За время пандемии коронавируса чистая прибыль уральского завода по производству аппаратов ИВЛ выросла в 290 раз

За первое полугодие 2020 года чистая прибыль Уральского приборостроительного завода, который выпускает аппараты искусственной вентиляции лёгких, составила 1,9 млрд рублей. Это в 290 раз больше, чем в первом полугодии 2019 года, — тогда завод заработал 6,6 млн рублей. Об этом сообщается в финансовом отчёте компании за январь — июнь 2020 года.

Как пишет Znak.com, за 6 месяцев завод получил выручку в размере 5 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года она составила 498 млн рублей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса УПЗ стал одним из главных поставщиков аппаратов ИВЛ для российских больниц. В апреле предприятие выполняло госконтракт на поставку в больницы регионов России 6711 аппаратов «Авента-М». По данным Ura.ru, сумма контракта составила более 7 млрд рублей.

Однако в мае предприятию пришлось отозвать аппараты «Авента-М», произведённые после 1 апреля 2020 года, для дополнительной проверки их функциональности и безопасности. Это произошло из-за пожаров, произошедших сразу в двух медучреждениях, использовавших уральские аппараты ИВЛ. Тогда погибли 6 человек. 22 июля Росздравнадзор выдал УПЗ обновлённое регистрационное удостоверение на аппарат «Авента М» и завод возобновил поставки.