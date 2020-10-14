За сутки в Свердловской области 211 человек заразились коронавирусом. В Нижнем Тагиле — 15 новых случаев

В городах Свердловской области за прошедшие сутки обнаружено 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Анализы подтвердили наличие вируса у жителей Екатеринбурга (+92), Кушвы, Нижнего Тагила (+15), Верхнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Бисертского и Шалинского городских округов, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Камышлова, Пышминского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Арамильского городского округа, Тугулыма, Талицы, Ирбита, Туринска, Нижней Туры, Артинского городского округа, Верхней Салды, Нижней Салды, Ивделя, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Слободо-Туринского муниципального района. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 31761.

«Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 156 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 98 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 646. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 175 человек. Общее число выписанных достигло 23533. Зарегистрировано 4 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 665», —

В России за последние сутки в России выявлен 14231 новый случай коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7920 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1340409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23205 летальных исходов, выздоровели 1039705 человек.