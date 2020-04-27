За сутки в России коронавирусом заразились 6198 человек. Всего в стране больше 87 тысяч заболевших

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 6198, сообщает оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 87147 заражённых.

В Свердловской области коронавирусную инфекцию за сутки обнаружили у 59 человек. Заболевание подтвердили у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Ачитского района, Богдановича, Дегтярска, Заречного, Красноуфимска, Полевского, Серова, Сысерти, Тавды.

«Среди заболевших также 7 жителей других регионов России — представителей организованной группы людей, которые прибыли на Средний Урал с задокументированными отрицательными анализами на вирус, были изолированы в одном из санаториев региона, где по прибытии у них были взяты дополнительные тесты на наличие COVID-19», — рассказали в региональном оперативном штабе.

Всего на сегодня в Свердловской области зарегистрировано 454 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 17 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 73 — как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. Выписано ещё 9 человек, в общей сложности врачи вылечили 97 пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».