За сутки в Нижнем Тагиле выявили 33 случая заражения коронавирусом

По данным областного оперштаба, за сутки в Нижнем Тагиле выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 2992 человека. В Свердловской области за сутки подтвердился 381 случай коронавируса. В Екатеринбурге заболели 172 человека. Всего за время пандемии, по официальным данным, заразились 46 326 жителей региона.

Состояние 572 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 335 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 223 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 383 человека. Общее число выписанных достигло 38 544. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1027.