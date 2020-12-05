За сутки в Нижнем Тагиле выявили 25 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Нижнем Тагиле выявили 25 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3118 человек. В Свердловской области за сутки подтвердились 398 случаев коронавируса. В Екатеринбурге заболели 228 человек. Всего за время пандемии, по официальным данным, заразились 48 233 жителя региона.

Состояние 685 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 322 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 216 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы, находящиеся под управлением Минздрава региона, составляет 1010, проходящих лечение в муниципальных больницах, находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга, — 2490. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.