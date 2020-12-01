За сутки в Нижнем Тагиле выявили 15 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Нижнем Тагиле выявили 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3007 человек. В Свердловской области за сутки подтвердились 367 случаев коронавируса. В Екатеринбурге заболели 204 человека. Всего за время пандемии, по официальным данным, заразились 46 693 жителя региона.

Состояние 582 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 322 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 226 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 370 человек. Общее число выписанных достигло 38 914. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19, общее число летальных случаев — 1037.