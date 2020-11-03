За сутки в Нижнем Тагиле коронавирусом заразились 15 человек

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Свердловской области зарегистрировано 283 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+118), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского и Арамильского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Качканара, Камышловского района и Камышловского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Режа, Серовского, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 37 049.

«Состояние 311 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 241 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 167 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1134. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 285 человек. Общее число выписанных достигло 29 149. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 792», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 355 летальных исходов, полностью выздоровел 15 331 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.