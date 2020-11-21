За сутки 14 жителей Нижнего Тагила заболели коронавирусом

За прошедшие сутки 14 жителей Нижнего Тагила заразились коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 378 случаев заболевания, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Диагноз также лабораторно подтверждён у 172 жителей Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 42 838.

Состояние 530 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 318 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 214 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1141. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 382 человека. Общее число выписанных достигло 31 011. Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 943.

В России за последние сутки выявлено 24 822 новых случая коронавируса. Из них 23,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 467 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 26 021 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 064 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 778 летальных исходов, выздоровели 1 577 435 человек.