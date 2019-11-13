За последний месяц в «Артеке» умерли двое детей

В «Артеке» 13 ноября было обнаружено тело 15-летней девочки из Махачкалы. За последний месяц это уже второй погибший в международном лагере ребёнок. В середине октября в детском центре умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга.

По информации крымского управления СКР, школьница легла спать вечером 12 ноября, а на следующее утро была обнаружена мёртвой. Причину смерти ребёнка определит экспертиза. В настоящее время по факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Следователи допросят воспитанников и сотрудников лагеря, чтобы восстановить в деталях события, предшествующие смерти девочки.

Как пишет Znak.com, глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела Главному следственному управлению СК России.

11 октября в больницу Ялты из «Артека» был госпитализирован 12-летний мальчик. Через несколько часов ребёнок скончался, предположительно от пневмонии. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Также Минпросвещения РФ создало комиссию по расследованию причин смерти мальчика.